Почему Касымов не пришел на брифинг по убийству Дениса Тена

Глава ведомства находится в командировке.

На брифинге заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов рассказал, что глава ведомства находится в командировке, но после возвращения он встретится с представителями прессы и ответит на все интересующие вопросы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос об отставке министра - это не в компетенции министерства внутренних дел. Я думаю, поэтому на вопрос у меня более детального ответа нет», - сказал Р. Жакупов.

Также он прокомментировал вопрос, почему министр не вышел на пресс-конференцию.

«По одной простой причине, что он просто находится в служебной командировке. Я думаю, что министр внутренних дел по возвращении еще встретится с вами о всеми - и с общественностью, и лично объяснит и действия МВД, и ответит на ваши вопросы с точки зрения министра», - пообещал замглавы ведомства.



Ксения Давыдова, Астана

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