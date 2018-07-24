В МВД считают некорректным вопрос по поводу извинений из-за убийства Тена

Ответственность лежит как на первом руководителе, так и на его заместителях.

Вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов ответил на вопрос по поводу извинений за то, что полиция не обеспечивает безопасности граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я честно вам скажу, что извиняться - не извиняться, наверное, это аспекты не столько юридические за происшедшее. Наверное, если мы будем говорить о том, что полиция Казахстана, как и полиция всего мира, ответственна за обеспечение правопорядка в стране, то мы готовы нести ответственность, если сегодня признают, что министерство внутренних дел не обеспечивает правопорядок, то вопрос ответственности руководства МВД... ну, он не в нашей компетенции», - сказал он.

По его словам, ответственность лежит как на первом руководителе, так и на его заместителях.

«Что касается за конкретный случай, как человек, я вам скажу: да, наверное, да. Как человек, облеченный властью в этой системе, наверное, не только за этот случай, за любой случай, где совершено тяжкое или особо тяжкое, наверное, я, как замминистра, должен разделить ответственность. Свою моральную ответственность. Но говорить о том, что публично выйти и каяться...», - добавил замглавы ведомства.

«Любое конкретное преступление, которое совершается в стране, даже если оно общественно-резонансное, если оно произошло чисто по вине полиции, то разговора нет, мы готовы извиняться. И я, не секрет, имел в жизни этот случай, когда я извинялся, когда были виноваты мои подчиненные конкретно в совершении преступления. Я приносил извинения за действия своих подчиненных», - заключил Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана

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