К аптекам и фармкомпаниям обратилось МВД Казахстана по поводу трамадола
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В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 24 февраля 2025 года, руководителям аптек и фармацевтических компаний напомнили об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола, сообщает Zakon.kz.
Как отметил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Дулат Мухаметрахимов, министерство продолжает работу по принципу "закон и порядок".
"В 2023 году, в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата трамадол, он был внесен в список наркотических веществ. До введения контроля около 8 тыс. аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация трамадола осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию".Дулат Мухаметрахимов
По его данным, на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску.
"С начала года за незаконное хранение трамадола трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток".Дулат Мухаметрахимов
В этой связи МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.
"Безрецептурный отпуск трамадола медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по ч. 3 ст. 297 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет".Дулат Мухаметрахимов
О том, что трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане, стало известно 25 марта 2023 года. Отмечалось, что реализовать препарат смогут только аптеки, имеющие специальное разрешение.
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