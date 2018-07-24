Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почему в 102 невозможно дозвониться, рассказали в МВД

Это связано с загруженностью линий.

Фото : 24 Канал24 июля 2018, 14:05

На брифинге в МВД замглавы ведомства Рашид Жакупов ответил на жалобы граждан, что в службу 102 порой невозможно дозвониться, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы в течение суток принимаем очень много звонков в нашей дежурной части", - сказал он.

Читайте также:

В МВД считают некорректным вопрос насчет извинений из-за убийства Тена

По его словам, поэтому, может быть, есть те или иные моменты, где не сразу можно дозвониться»

"Это связано с загруженностью этих линий", - отметил Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты