Почему в 102 невозможно дозвониться, рассказали в МВД

Это связано с загруженностью линий.

На брифинге в МВД замглавы ведомства Рашид Жакупов ответил на жалобы граждан, что в службу 102 порой невозможно дозвониться, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы в течение суток принимаем очень много звонков в нашей дежурной части", - сказал он.

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По его словам, поэтому, может быть, есть те или иные моменты, где не сразу можно дозвониться»

"Это связано с загруженностью этих линий", - отметил Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана

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