Почему в 102 невозможно дозвониться, рассказали в МВД
Это связано с загруженностью линий.
Фото : 24 Канал24 июля 2018, 14:05
На брифинге в МВД замглавы ведомства Рашид Жакупов ответил на жалобы граждан, что в службу 102 порой невозможно дозвониться, передает корреспондент Zakon.kz.
"Мы в течение суток принимаем очень много звонков в нашей дежурной части", - сказал он.
Читайте также:
В МВД считают некорректным вопрос насчет извинений из-за убийства Тена
По его словам, поэтому, может быть, есть те или иные моменты, где не сразу можно дозвониться»
"Это связано с загруженностью этих линий", - отметил Р. Жакупов.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929565-f9e30d76b93a24a96267671ec65e1c14
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...