В Мангистауской области пропала школьница

Девочка была одета в темные брюки, возможно, в зеленую кофту и розовую куртку с капюшоном.

В Мангистауской области ведутся поиски двенадцатилетней Дианы Бекхожаевой, передает zakon.kz.

Кирилл Осин в Facebook просит о помощи.

"Пропала девочка, зовут Диана, 21.10.2005 г/р.12лет. Рост примерно 165. Девочка крупная, выглядит на 15, 17лет", - говорится в сообщении.

По его данным, 23 июля примерно в 20:00 часов вышла из дома в Акшукуре никому ничего не сказав. "И не вернулась до сих пор. Всю ночь искали, обзвонили всех знакомых, и известили все правохранительные органы, ГАИ, мед учереждения. Но поиски безрезультатны", - написал он.

Примерно была одета: черные кроссовки, темные брюки, возможно, зеленая кофта и розовая куртка с капюшоном если в это время уже был дождь.

Если кто знает, где она может находиться, свяжитесь со мной. Мангистауская обл.п.Акшукыр/г.Актау. контакты:87027794255, whatsapp -87013339419 Самал, Гульсамал

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