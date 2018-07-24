Он заговорил и адекватно отвечает на вопросы - депутат о сбитом на ВОАД мальчике

Преступник до сих пор не найден, ведутся поиски.

Депутат маслихата Кайрат Кудайберген рассказал о состоянии 5-летнего Аскароглы Мухаммеда, мальчика, которого неделю назад сбили на ВОАД. Об этом сообщается на странице "ztb_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.

"5-летний Мухаммед пришел в себя и переведен из реанимации в палату. Мальчик находится под пристальным наблюдением врачей. Он заговорил и адекватно отвечает на вопросы. Кстати он сам попросил кушать! Это здорово, что у него появился аппетит! К сожалению, пока из-за повреждения височной доли правая нога и рука Мухаммеда парализованы и не функционируют. Врачи говорят, что это временно. Созданы все условия для лучшего лечения и прибывания мальчика в больнице (платная, отдельная палата, с возможностью сопровождения мамы). Надеюсь, очень скоро Мухаммед встанет на ноги, а преступник наконец-то будет найден и наказан по всей строгости закона", - говорится в публикации.

Как было озвучено ранее, депутат Кайрат Кудайберген взял все расходы на себя.

Преступник до сих пор не найден, ведутся поиски.

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