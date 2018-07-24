Назарбаев поздравил Мирзиёева с днем рождения
Он пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов
Фото : kazpravda.kz24 июля 2018, 15:55
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства поздравил президента Узбекистана с днем рождения.
"Президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
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