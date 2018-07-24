Тюремный срок грозит двум темиртаусцам, избившим полицейского

Нетрезвые дебоширы нанесли стражу правопорядка телесные повреждения, повредили форменное обмундирование, а также выдавили боковое стекло служебной автомашины.

Три года лишения свободы могут получить двое жителей Темиртау за активное неповиновение и нанесение телесных повреждений представителю власти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс- службу Карагандинской области.

Как сообщили в полицейском ведомстве, 19 июля текущего года около 2 часов ночи на пульт «102» поступил вызов о том, что двое рабочих распивают спиртные напитки на территории одного из ТОО.

Прибывшему на вызов участковому инспектору, выпивохи оказали активное неповиновение, нанесли ему телесные повреждения и повредили форменное обмундирование. Более того, при доставлении в УВД Бухар-Жырауского района, дебоширы выдавили правое боковое стекло служебной автомашины.

В результате чего сотрудник полиции получил различные ссадины и ушибы, но дело обошлось без его госпитализации.

«По данному факту возбужденно дело по ст.380 ч.1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти), санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы. В отношении задержанных мера пресечения избирается», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

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