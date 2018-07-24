В Петропавловске эвакуировали более 300 человек

Причиной стало сообщение о заложенной бомбе.

Полиция СКО сообщила, что в области зарегистрировано семь фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Все они были раскрыты по «горячим следам», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

До 6 лет лишения свободы предусматривает санкции статьи УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

С начала года на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано семь таких фактов. Три уголовных дела направлены в суд, по остальным ведется расследование.

В минувшее воскресенье, 22 июля, в 11:00 на оперативный канал «102» центра оперативного управления УВД Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что в подвале дома по улице Мира, 327 «А» заложена бомба.

По указанному адресу оперативно прибыли полицейские и сотрудники специальных служб. Было выставлено оцепление, из дома эвакуировали 326 человек, в том числе 40 детей.

По результатам тщательной проверки, ни взрывного устройства, ни других подозрительных предметов обнаружено не было. В 11:30 была дана команда «отбой». Нарушений общественного порядка не допущено.

По словам начальника Управления по противодействию экстремизму ДВД СКО майора полиции Руслана Мухамбетжанова, сотрудники УПЭ ДВД СКО и участковые инспекторы полиции установили и задержали виновника – им оказался 25-летний житель этого же дома.

У него был изъят мобильный телефон с SIM-картой. Согласно акту областного наркологического центра, в то утро молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Идет следствие.

Похожий факт был зарегистрирован и 20 июля. В полицию позвонил 47-летний житель райцентра Бесколь и сообщил, что на железнодорожном вокзале заложена бомба. В тот же день он был задержан полицейскими. Дело расследуется линейным отделом внутренних дел.

Оперативники отмечают, что сегодня правоохранительные органы располагают всеми техническими возможностями для раскрытия такого рода преступлений. Все зарегистрированные с начала этого года факты о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма - были раскрыты по «горячим следам».

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