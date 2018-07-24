В Казахстане 90% ювелирных изделий являются контрафактом

Такие данные озвучили в национальной лиге ювелиров.

Девять из десяти ювелирных украшений, реализуемых в Казахстане, - это дешёвый контрафакт. Неутешительные данные озвучили представители лиги ювелиров Казахстана. Как выяснилось, верить нельзя даже пробе. Вместо обещанного золота, потребителю предлагают покрытое позолотой серебро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Кайсар Жумагалиев, председатель Лиги ювелиров Казахстана:

- Казахстан захлестнула волна контрабанды. Наши ювелиры, даже российские ювелиры уже не могут конкурировать с турецкой контрабандой, только потому что оттуда приходит откровенная "дешевка". Но никто не пойдет перепроверять, какое он купил золотое изделие? Той или не той пробы? Стоит проба и стоит.

На вид это золото, а на деле - кусок металла, который почти ничего не стоит. В 2017 году в нашу страну пытались незаконно ввезти больше трех килограммов золотых украшений, в 2018 - больше пяти, и это только официальная информация. Реальные цифры, по словам ювелиров, гораздо выше. К тому же подпольное производство развито и внутри страны. Потому что есть условия.

Кайсар Жумагалиев, председатель Лиги ювелиров Казахстана:

- К примеру, во всех странах ЕАЭС: в Беларуси, России, Кыргызстане, в Армении за это предусмотрена уголовная ответственность - за незаконный оборот ювелирных изделий и драгоценных металлов. Только в Казахстане предусмотрена административная ответственность и даже максимальный штраф 1 млн тенге, без конфискации.

По закону, принятому в январе 2016 года "О драгоценных металлах и камнях", лицам осуществляющим ввоз, вывоз и реализацию ювелирных изделий, необходимо встать на специальный учет. Однако из 10 тысяч компаний на учете состоят лишь 280.

Как выяснилось, некоторые недобросовестные предприниматели создают ТОО, например, по производству лепешек, а на деле продают ювелирные украшения. Проверить такой бизнес уполномоченные органы могут, только заблаговременно предупредив. Честные предприниматели в это время несут убытки.

Екатерина Манашова, директор ювелирной компании:

- Нездоровая конкурентная среда. Потому что налогами облагаемся мы, всеми пошлинами облагаемся мы, всеми мониторингами по борьбе с терроризмом, по борьбе с нелегальными средствами - попадаем под все мониторинги мы. К сожалению, не все идут и проверяют. То есть не во всех закрадывается вот это недоверие - люди просто доверяют, ну есть же пломба, стоит проба. Цена устраивает.

Дмитрий Касян в ювелирной отрасли больше десяти лет. По его словам, в Астане откровенные подделки встречаются нечасто, но проверять украшения нужно всегда. В мастерских эта услуга стоит около 500 тенге.

Дмитрий Касян, ювелир:

- Как-то мы пытались плавить золото, которое принес клиент, с целью изготовления цепочки. Это был браслет, так называемый дутый, пустотел, с виду. Хотя внутри содержался цинк. При плавке он вскипел и начал лопаться.

Проверить подлинность золота можно в домашних условиях, с помощью йода. Если на изделии остался след, то перед вами драгоценный металл. Но еще проще обратить внимание на клеймо. По закону, на всех ювелирных изделиях обязательно должно стоять государственное клеймо в виде головы барса и международной аббревиатуры Казахстан "KZ".

Украшения из золота и серебра - удовольствие недешёвое, и риск приобрести вместо качественной вещи позолоченную подделку довольно велик. Специалисты советуют придерживаться нескольких правил: не доверять сомнительно низким ценам, не верить всему, что написано, в том числе пробе, и проводить экспертизу. Изделия из драгоценных металлов - это не только красиво, золото может стать для вас надёжной инвестицией.

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