«Канело» набил новую татуировку перед боем с Головкиным
25 июля 2018, 07:18
15 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет второй бой с Головкиным.
Мексиканский боксер Сауль Альварес в очередной раз украсил свое тело перед рематчем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
В сети появилось видео, на котором «Канело» выходит из криосауны — на его спине заметно восемь строк текста, однако рассмотреть вытатуированные фразы в деталях не представляется возможным.
В феврале Альварес сделал себе еще одну татуировку — на левую руку он нанес черно-белый портрет старшей дочери. Также на теле «Канело» имеются тату с надписью «No boxing, no life» («Нет бокса — нет жизни») и дата 29 октября 2005 года римскими цифрами — день его дебюта на профи-ринге.
15 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет второй бой с Головкиным.
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