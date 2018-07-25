«Канело» набил новую татуировку перед боем с Головкиным

15 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет второй бой с Головкиным.

Мексиканский боксер Сауль Альварес в очередной раз украсил свое тело перед рематчем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

В сети появилось видео, на котором «Канело» выходит из криосауны — на его спине заметно восемь строк текста, однако рассмотреть вытатуированные фразы в деталях не представляется возможным.

В феврале Альварес сделал себе еще одну татуировку — на левую руку он нанес черно-белый портрет старшей дочери. Также на теле «Канело» имеются тату с надписью «No boxing, no life» («Нет бокса — нет жизни») и дата 29 октября 2005 года римскими цифрами — день его дебюта на профи-ринге.

15 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет второй бой с Головкиным.



