Тигр и лев устроили поединок на представлении братьев Запашных

Разборки на манеже заняли считанные секунды, зрители даже не успели испугаться.

Сотни зрителей, побывавших накануне в Цирке на проспекте Вернадского, стали свидетелями жестокого поединка между тигром и львом. То, что это не было частью представления, они поняли только после того, как на арене прозвучал выстрел: братьям Запашным впервые пришлось применить крайние меры, передает НТВ.

Дрессировщики позже пояснили, что это были мужские разборки. Тигр, который не раз был зачинщиком драк, решил показать молодому льву, кто там хозяин. Напал неожиданно. Лев, хоть и сильнее физически, но еще неопытный в схватках, не успел дать отпор сразу. Если бы их не разняли, драка могла закончиться трагедией.

«Если правильный захват первое животное сделало, а он сделал серьезный захват шеи, то, скорее всего, он его задушил бы, если бы мы не вмешались», - сказал дрессировщик Эдгард Запашный.

Разборки на манеже заняли считанные секунды, зрители даже не успели испугаться. Хотя они в любом случае были в безопасности, благодаря специальной сетке, которая удержит любого хищника.

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