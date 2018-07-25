На трассе Алматы-Капшагай насмерть сбили мужчину
Водитель скрылся с места ДТП.
Фото : inform.kz25 июля 2018, 08:24
Наезд со смертельным исходом произошел на 36 километре трассы Алматы – Капшагай, сообщили Sputnik очевидцы.
По словам очевидцев, иномарка двигалась в сторону Капшагая, в этом время в неположенном месте решил перебежать дорогу мужчина. Водитель поздно заметил, так как участок этой дороги был не освещен, и он полном ходу сбил пешехода.
От удара мужчину откинуло на 40-45 метров, от полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, автомашина предположительно марки Toyota Camry, с места ДТП скрылась. Личность погибшего не установлена, так как при нем не было обнаружено документов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929671-15dbed0e324071ffac5b640ab7ad8112
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...