На трассе Алматы-Капшагай насмерть сбили мужчину

Водитель скрылся с места ДТП.

Наезд со смертельным исходом произошел на 36 километре трассы Алматы – Капшагай, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев, иномарка двигалась в сторону Капшагая, в этом время в неположенном месте решил перебежать дорогу мужчина. Водитель поздно заметил, так как участок этой дороги был не освещен, и он полном ходу сбил пешехода.

От удара мужчину откинуло на 40-45 метров, от полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, автомашина предположительно марки Toyota Camry, с места ДТП скрылась. Личность погибшего не установлена, так как при нем не было обнаружено документов.

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