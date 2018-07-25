Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На трассе Алматы-Капшагай насмерть сбили мужчину

Водитель скрылся с места ДТП.

Фото : inform.kz25 июля 2018, 08:24

Наезд со смертельным исходом произошел на 36 километре трассы Алматы – Капшагай, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев, иномарка двигалась в сторону Капшагая, в этом время в неположенном месте решил перебежать дорогу мужчина. Водитель поздно заметил, так как участок этой дороги был не освещен, и он полном ходу сбил пешехода.

От удара мужчину откинуло на 40-45 метров, от полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, автомашина предположительно марки Toyota Camry, с места ДТП скрылась. Личность погибшего не установлена, так как при нем не было обнаружено документов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты