C арт-объекта в Алматы пропало бронзовое седло

Объект установили чуть больше недели назад.

Фото : InAlmaty.kz

С деревянной скульптуры "Рождение Седла" авторства Ербосына Мельдибекова пропала бронзовая деталь, передает Sputnik. Скульптура представляет собой деревянного коня с колесиками и металлическим седлом с отпечатками ягодиц. Слепок седла, по утверждению автора, сделан из бронзы. Художественный смысл слепка – образ "идеального седла". Наряду с соломенной Белкой "Рождение Седла" − одна из 16 работ, которые участвовали в конкурсе "Алматы – Теплый город".

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