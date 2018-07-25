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C арт-объекта в Алматы пропало бронзовое седло

Объект установили чуть больше недели назад.

Фото : InAlmaty.kz25 июля 2018, 10:42

С деревянной скульптуры "Рождение Седла" авторства Ербосына Мельдибекова пропала бронзовая деталь, передает Sputnik.

Скульптура представляет собой деревянного коня с колесиками и металлическим седлом с отпечатками ягодиц. Слепок седла, по утверждению автора, сделан из бронзы. Художественный смысл слепка – образ "идеального седла".

Наряду с соломенной Белкой "Рождение Седла" − одна из 16 работ, которые участвовали в конкурсе "Алматы – Теплый город".


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