C арт-объекта в Алматы пропало бронзовое седло
Объект установили чуть больше недели назад.
Фото : InAlmaty.kz25 июля 2018, 10:42
С деревянной скульптуры "Рождение Седла" авторства Ербосына Мельдибекова пропала бронзовая деталь, передает Sputnik.
Скульптура представляет собой деревянного коня с колесиками и металлическим седлом с отпечатками ягодиц. Слепок седла, по утверждению автора, сделан из бронзы. Художественный смысл слепка – образ "идеального седла".
Наряду с соломенной Белкой "Рождение Седла" − одна из 16 работ, которые участвовали в конкурсе "Алматы – Теплый город".
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