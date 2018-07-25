Почти на 160 млрд тенге купили казахстанцы валюты в июне

При этом основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 50,1% или 79,9 млрд тенге.

В июне 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,73-341,31 тенге за доллар США. На конец июня 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 341,08 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 3,6% (с начала года ослабление на 2,6%), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Так, в июне общий объем операций по валютной паре KZT/USD составил 16,9 млрд долларов (увеличение за месяц на 17,9%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,0 млрд долл. США (снижение за месяц на 3,0%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 13,9 млрд долларов (увеличение за месяц на 23,7%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 9,0 млрд долларов США, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 65,1% (72,9% в мае 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

По данным Нацбанка, в июне население купило наличную иностранную валюту на сумму эквивалентную 159,3 млрд тенге на нетто-основе.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 50,1% или 79,9 млрд тенге, российских рублей – 36,2% или 57,7 млрд тенге, евро – 12,9% или 20,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 30,8% (расходы на покупку долларов США увеличились в 2,4 раза, расходы на покупку евро и российского рубля уменьшились на 21,3% и 6,5% соответственно).

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