Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 663,6 млрд тенге

За январь-июнь 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 356,4 млрд тенге.

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июля 2018 года составили 8 444,3 млрд тенге, увеличившись за январь-июнь на 663,6 млрд тенге (8,5%), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«За январь-июнь 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 356,4 млрд тенге, который на 1 июля 2018 года составил 3 131,3 млрд тенге», - говорится в соообщении.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2018 года составило 9,7 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2018 года составила 100,9 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (46,8% и 25,4% соответственно, от общего объема пенсионных активов).

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