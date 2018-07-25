В отношении павлодарской правозащитницы проводится расследование

По информации ДВД Карагандинской области она распространяла заведомо ложную информацию.

Проводится досудебное расследование в отношении павлодарской правозащитницы Елены Семеновой, которая подозревается в распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщили в ДВД Карагандинской области, передает Zakon.kz.

По информации ДВД, в начале июля 2018 года Елена Семенова отправилась в Страсбург, где выступила перед депутатами Европарламента. Там она озвучила информацию о якобы 30 заключенных карагандинской ИТК, которые вспороли себе животы в знак протеста против пыток. На самом деле, по данным департамента, заключённых было не тридцать, а три. Протестовали они не против пыток, а против того, что администрация колонии провела рейд по изъятию у спецконтингента мобильных телефонов, и вместо вспарывания животов они ограничились лишь небольшими порезами, которые врачи прижгли йодом.

Также полицейские рассказали и о самом рейде.

"Правоохранители помешали заключенным через телефоны держать связь с волей, а в ответ уголовники заставили подчинённых им зеков нанести себе раны. Такие акции уже десятилетия являются основным средством давления на администрацию", - сообщили в ДВД.

В отношении правозащитницы начато досудебное расследование по статье 274 ч.2 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций".

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