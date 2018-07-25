Лучший полицейский Нью-Йьорка Димаш Ниязов женился

Уроженец Казахстана, американский полицейский и профессиональный боксер Димаш Ниязов сочетался узами брака с американкой Дженнифер Хорват, сообщает Zakon.kz.

Новоиспеченные мистер и миссис Ниязовы поделились радостным событием со своими подписчиками в instagram.

«Какой был чудесный день. У меня просто нет слов описать все чувства. Могу лишь сказать, что это был лучший день в моей жизни. Я женился на своем лучшем друге, моей вселенной. Я просил Бога, чтобы день выдался теплым, потому что до этого 3 дня шел дождь. И он услышал мои молитвы, сегодня был прекрасный солнечный день и не менее прекрасный закат, который Мауи не видел последние несколько лет. Спасибо Богу, что благословил нас в этот день и спасибо моим друзьям и семье за поддержку. Мы все это очень ценим!» − написал Димаш Ниязов на своей странице.

Молодожены сыграли свадьбу на острове Мауи в Гавайском архипелаге.