Сбитому на ВОАД мальчику проведут еще одну операцию

Пятилетний мальчик получал комплексное лечение в полном объеме в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Сбитому в Алматы мальчику планируется провести еще одну операцию в течение полугода. Об этом сообщили в Центре детской неотложной медицинской помощи, передает Zakon.kz.

"В связи с улучшением состояния 24 июля 2018 года Динмухамед был переведен в профильное отделение Центра. Полученный вид травмы оценивается как тяжелой степени, поэтому Динмухамеду требуется длительный процесс восстановления и реабилитация, также мы планируем проведение еще одной операции в течение полугода", - говорится в сообщении.

Мальчик был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи 16 июля. Неизвестный сбил его на Восточной объездной автодороге и оставил под деревом, обернув в ковер.

Ребенок поступил в крайне тяжелом, бессознательном состоянии, и в экстренном порядке был прооперирован и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, находился на аппаратном дыхании. Он получал комплексное лечение в полном объеме в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Врачи Центра детской неотложной медицинской помощи сделали все возможное во имя спасения жизни ребенка. Они сталкиваются с самыми разными видами травм среди детей, прилагают все усилия для спасения малышей. Мы желаем Динмухамеду и другим нашим маленьким пациентам скорейшего выздоровления", - пожелали в Центре.

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