В МИР РК приобрели два джипа на 54 млн тенге

Самые популярные авто в разрезе зарубежных машин - Toyota.

Председатель совета директоров ОЮЛ "КазАвтоПром" Олег Алферов рассказал о том, какие государственные структуры приобретают иностранные авто для служебного пользования, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Можно выделить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в количестве двух штук, приобретённые РГП "Казахавтодор", Комитетом автомобильных дорог Минтранса (ныне МИР РК - прим. ред.) по цене свыше 27 млн тенге каждый. Это модель-рекордсмен в части стоимости", - сказал Алферов.

Он отметил, что самые популярные авто в разрезе зарубежных машин - Toyota. Фаворитами среди автомобилей отечественной сборки являются Kia и Skoda.

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