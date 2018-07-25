В МИР РК приобрели два джипа на 54 млн тенге
Самые популярные авто в разрезе зарубежных машин - Toyota.
Фото : czholding.ru25 июля 2018, 14:51
Председатель совета директоров ОЮЛ "КазАвтоПром" Олег Алферов рассказал о том, какие государственные структуры приобретают иностранные авто для служебного пользования, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Можно выделить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в количестве двух штук, приобретённые РГП "Казахавтодор", Комитетом автомобильных дорог Минтранса (ныне МИР РК - прим. ред.) по цене свыше 27 млн тенге каждый. Это модель-рекордсмен в части стоимости", - сказал Алферов.
Он отметил, что самые популярные авто в разрезе зарубежных машин - Toyota. Фаворитами среди автомобилей отечественной сборки являются Kia и Skoda.
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