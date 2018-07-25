Казахстан намерен экспортировать свыше миллиарда яиц уже через 3 года

Производство и экспорт яиц в стране ежегодно растет очень быстрыми темпами.

Отечественные производители уже пару лет, как полностью закрывают потребности внутреннего рынка, а излишки продают в страны Центральной Азии. В целом, в прошлом году объем выпуска составил 5,7 млрд штук яиц. По текущим прогнозам, к 2021 году он увеличится до 7 млрд, при этом за границу планируется отправить – 1,1 млрд. О проблемах и перспективах отрасли в интервью информационному порталу Zakon.kz рассказал глава Ассоциации яичных производителей РК, совладелец птицефабрики “Курочка Ряба” Максим Божко.

Производство и экспорт яиц в стране ежегодно растет очень быстрыми темпами. Так, в 2015 году за рубеж было продано 20 млн яиц, в 2016 году - более 100 млн, а в 2017 – уже 280 млн штук. Пока основным направлением экспорта для нас являются Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. В прошлом году большая часть экспорта – 180 млн штук – пришлась на Афганистан. Страна закупала этот продукт в Пакистане, но из-за эскалации конфликта усилила контроль на границе.

"Мы смогли попасть туда еще и потому, что наше яйцо ниже по себестоимости производства, чем в Афганистане, и оно реально конкурентноспособное. Более того, мы в силах увеличить свое производство на 50% в течение трех лет. Поэтому нам нужны новые рынки сбыта и самые первоочередные из них - это Иран и Китай", - считает Максим Божко.

Ежегодно Поднебесная "съедает" 400 млрд яиц. По данным главы Ассоциации яичных производителей, Казахстан в состоянии поставлять на рынок КНР 300−400 млн яиц, то есть без ущерба для местного рынка обеспечить как минимум 0,1% от китайского спроса.

"Нам нужно небольшое окошко. Синьцзянь-Уйгурский автономный район, который граничит с Казахстаном, где у них дорогие корма и практически нет сельского хозяйства, может оказаться для нас такой благодатной территорией. Мы просим открыть нам экспортный рынок в Китай, который сегодня закрыт по причине ветеринарных вопросов. Для их снятия необходимо, чтобы китайская делегация приехала на казахстанские птицефабрики и разрешила ввоз яйца в Китай", - делится Максим Божко.

Глава Ассоциации яичных производителей уверен, что при поддержке Министерства сельского хозяйства, отечественные птицефабрики, как яичного, так и мясного направления, смогут завоевать новые зарубежные ниши.

Также эксперты предлагают наладить в стране коммерчески выгодное производство яичного порошка и тоже отправлять его излишки на экспорт.

"У яичного порошка срок годности два года, мы можем его складировать, он не требует специальных условий для хранения. К тому же, если коробка с жидким яйцом весит 20 кг и стоит около 5 тысяч тенге, то мешок яичного порошка в 12 кг выходит примерно 40 тысяч тенге за мешок. А значит затраты на перевозку не так сильно влияют на себестоимость, и мы получаем возможность возить яичный порошок не только в Китай, но и в Южную Корею, в Японию, в арабские страны и Европу", - говорит Максим Божко.

Проблема в том, что выпуск яичного порошка в нашей стране до недавнего времени не считался перспективным направлением для бизнеса. Хлебокомбинаты, кондитерские и колбасные цеха, а также производства, выпускающие майонезы, сегодня используют сырые яйца. А это потенциальная угроза для здоровья населения, считает эксперт. Ассоциация яичных производителей также вынесла данный вопрос на рассмотрение в Министерстве сельского хозяйства. Благодаря чему на следующий год планируется внести изменения в технические регламенты, которые запрещали бы использование свежих яиц в переработке.

Кроме того, представители отрасли уверены, что яйца для производства порошка, как и обычные для реализации, должны одинаково субсидироваться. Еще одна инициатива – включить в инвестсубсидирование завод по выпуску яичного порошка.

Напомним, Ассоциация яичных производителей Казахстана была создана в конце прошлого года. Союз объединил ведущие птицефабрики страны, специализирующиеся на яичном направлении. Члены альянса намерены сообща решать системные проблемы отрасли. Одной из них является защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Так, чтобы предотвратить контрабандный ввоз продукции из России, Ассоциация обратилась в Миньсельхоз с просьбой установить на территории нашей страны контрольные посты на всех ведущих трассах из РФ. Специалисты считают, что необходима обязательная проверка документов (накладных, ветеринарных сертификатов) с занесением информации в электронные базы данных, чтобы в дальнейшем отслеживать путь продвижения импортной продукции. Примечательно, что в ответ на запрос, в профильном ведомстве пообещали к августу оборудовать ветеринарные посты на казахстанско-российском, а также кыргызском участках границы. Новое объединение намерено отстаивать интересы участников рынка и по другим животрепещущим вопросам.

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