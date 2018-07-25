Суд помог матери-одиночке "поставить на место" микрокредитную организацию

Избавленная от незаконной выплаты по кредиту казахстанка, написала благодарственное письмо на имя председателя Верховного Суда.

Карагандинка Ольга Темирбекова (Левщанова) искренне благодарна судьям апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда за высокий профессионализм, проявленный при рассмотрении ее дела. Все обстоятельства приключившейся с ней истории, женщина описала в благодарственном письме на имя председателя ВС РК Жакипа Асанова, сообщает Zakon.kz.

Все началось в декабре 2013 года, когда мама Ольги Витальевны тяжело заболела онкологическим заболеванием. Все сбережения быстро ушли на лечение, и у семьи не осталось средств даже на приобретение продуктов. Чтобы хоть как-то пополнить бюджет, женщина решила взять в долг небольшую сумму в микрокредитной организации (МКО).

"25 декабря 2013 года мне выдали в МКО микрокредит на сумму 35 тысяч тенге. Я не смогла вернуть деньги в установленный в договоре срок, но в конце ноября уже 2014 года вновь обратилась в эту же МКО и вернула им 15 тысяч тенге долга по этому займу. Менеджер МКО фактически вынудил меня заключить с ними договор рефинансирования задолженности, при этом оформил его, как новый договор о предоставлении микрокредита уже на 240 тысяч тенге сроком до конца 2017 года. Я подписала договор и даже расписалась в расходном кассовом ордере, хотя никаких денег больше вообще не получала. Очевидно, что МКО никогда не дала бы мне взаймы 240 тысяч тенге, ведь я не смогла рассчитаться за предыдущий кредит в 35 тысяч тенге. При этом в новом договоре о предоставлении микрокредита нигде не упоминался прежний договор от 25 декабря 2013 года, так же как нигде не упоминалось то обстоятельство, что это договор рефинансирования прежней задолженности. Так мой долг перед МКО из 35 тысяч тенге превратился в долг 240 тысяч тенге", – пишет в своем письме женщина.

В итоге маму Ольги спасти не удалось, и женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках и огромным долгом перед МКО, хотя в реальности тех 240 тысяч тенге не получала. В конечном итоге МКО обратилась в районный суд с иском о взыскании с нее уже 528 143 тенге с учетом суммы так называемого основного долга, неустойки, вознаграждения и госпошлины по второму договору от 19 ноября 2014 года. При этом в исковом заявлении ни слова не говорилось о том, что это договор рефинансирования задолженности по первому договору. Да и вообще первоначальный договор от 25 декабря 2013 года не упоминался. Так же нигде в исковом заявлении МКО не упомянуло о том, что фактически никаких денег на руки заемщице не выдавалось. Правда, последнее обстоятельство истец все же признал в ходе судебного разбирательства.

В итоге суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, взыскав с женщины в пользу МКО 52 273 тенге. При этом суд сослался на первоначальный договор от 25 декабря 2013 года, хотя истец этот договор изначально вообще не упоминал.

Но окончательную точку в этом деле поставила апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда, которая разобравшись во всех обстоятельствах, отменила решение суда первой инстанции о взыскании с женщины в пользу МКО указанной выше суммы, а так же госпошлины в размере 1 568 тенге. То есть, 53 841 тенге.

Суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции вышел за пределы исковых требования, когда взыскал с ответчицы в пользу МКО 53 841 тенге по первому договору о предоставлении микрокредита от 25 декабря 2013 года. Ведь истец вообще не ссылался на него в исковом заявлении и в ходе судебного разбирательства. Также судебная коллегия указала, что в действиях МКО имеет место злоупотребление правом.

"Мне 26 лет, и я не умею пафосно говорить или писать. Но я искренне благодарна судьям апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда Еримбетову Т.М., Егоровой Ж.М. и Абулгазину А.Е, которые проявили высочайший профессионализм и смогли объективно и справедливо разобраться в моем деле. Уверена, что подобные судебные акты укрепляют авторитет государства, повышают доверие и уважение к судебной системе, которая надежно защищает граждан нашей страны", – завершила свое письмо О. Темирбекова (Левщанова).

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