Какие меры принимает Антикоррупционная служба по борьбе с коррупцией

АДГСПК полностью пересмотрены подходы к практике внесения представлений в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса.

АДГСПК принимаются усиленные профилактические меры по исключению любых коррупционных рисков в сфере государственного управления. Реализуются новые механизмы, такие как анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг, внедрение антикоррупционных стандартов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, Нацбюро полностью пересмотрены подходы к практике внесения представлений в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающего профилактические меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупции.

По результатам расследования уголовных дел вносятся соответствующие представления и проводятся встречи с трудовыми коллективами государственных органов по их рассмотрению.

Так, 25 июля 2018 года в трудовых коллективах ТОО «Казахавтодор» и Комитета автомобильных дорог МИР РК в рамках уголовного дела в отношении генерального директора указанного предприятия С. Мукашева и других лиц рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Для усиления профилактического эффекта коллективу ТОО «Казахавтодор» и Комитета автомобильных дорог продемонстрирован видеоролик.

В свою очередь заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков и генеральный директор ТОО «Казахавтодор» Улан Алипов презентовали комплекс мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Указывается, что Антикоррупционной службой окончено уголовное дело в отношении генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» С. Мукашева, его заместителя Е. Шамишева, государственных аудиторов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Б. Копобаевой, А. Жангирбаевой и других лиц по фактам дачи и получения взятки в размере 15 млн тенге за сокрытие выявленных нарушений в ходе аудита.

29 декабря 2017 года Алматинский районный суд № 2 Астаны приговорил Копобаеву Б.У., Жангирбаеву А.М. к 5 годам лишения свободы, директоров областных филиалов РГП на ПХВ «Казахавтодор» Касымбаева Н.А. и Негметова А.С. к 3 годам лишения свободы.

16 марта 2018 года Алматинским районным судом Мукашев С.Ш. осужден к 3 годам лишения свободы, Шамишев Е.К., Ажигулов К.Ж. директор филиала Муканов Г.С. к 2 годам лишения свободы. В свою очередь Елемесов Б.С. осужден к 5 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Также руководителем Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане Жазирой Жылкышиевой на совещании были представлены новые методы противодействия коррупции, которые реализуется совместным с акиматом столицы пилотным проектом «Астана – адалдық алаңы».

Суть данного проекта состоит в том, что специалисты проходят весь путь услугополучателя, начиная с порога госучреждения и заканчивая результатом получения государственной услуги.

«В настоящий момент нами анализируются процессы оказания государственных услуг в сфере образования, архитектуры и градостроительства, в деятельности Миграционного ЦОНа Астаны. Ранее мы уже провели анализ в сфере здравоохранения, по результатам которого была модернизирована городская поликлиника №10. В этом учреждении жители и гости столицы могу в комфортной обстановке путем применения цифровых технологий получить медицинские услуги оперативно и качественно. Оптимизированы некоторые процессы, открыт Ситуационный центр контроля качества оказания государственных услуг, массажный кабинет, цифровые информативные киоски и прочее. Аналогичная работа проведена в органах социальной защиты», - рассказала Ж.Жылкышиева.

Напомним, с 7 февраля текущего года в Астане реализуется совместный антикоррупционный проект Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимата столицы, целью которого является искоренение бытовой коррупции, а также создание комфортных условий пребывания для граждан в государственных учреждениях столицы.

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