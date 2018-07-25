Вознаграждение за информацию об убийстве 18-летней девушки обещают в Костанае

Фондом выделено вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за предоставленную достоверную информацию о преступлении, а также о лице, его совершившем.

Костанайский региональный фонд содействия борьбе с преступностью объявляет вознаграждение за информацию об убийстве 18-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Председатель Костанайского регионального фонда содействия борьбе с преступностью полковник полиции в отставке Владимир Головко обратился к населению оказать содействие сотрудникам ДВД области в раскрытии преступления, совершенного в отношении Дарьи Махартовой.

"Фондом выделено вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за предоставленную достоверную информацию о преступлении, а также о лице, его совершившем. Информацию сообщить по следующим телефонам: 102, 52-68-08, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении ДВД.

21 июля в 17:34 по правой стороне вдоль трассы по направлению с города Костанай в поселок Затобольск в кювете, был обнаружено тело Махартовой Дарьи Юрьевны 1999 года рождения с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 ч.2 п.5 УК РК (убийство с особой жестокостью).

"По данному факту подозревается парень неустановленной национальности, рост 170-175 см., худощавого телосложения, на вид 25-35 лет, волосы черные, лицо смуглое. Был одет в футболку белого или светло серого цвета, шорты темно цвета возможно в клеточку. В случае получения информации сообщить в УВД г.Костанай контактные телефоны: 8-(7142)-52-60-54, 8-(7142)-52-67-97, 8-778-336-93-33 8-778-901-88-89 или 102", - сообщили в ДВД.

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