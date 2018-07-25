Казахстанские заповедники вошли в список ЮНЕСКО
Список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов.
Фото : Facebook25 июля 2018, 18:04
Два биосферных заповедника в Казахстане вошли во всемирную сеть биосферных резерватов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
"Сегодня решением Международного координационного совета МАБ ЮНЕСКО в Международную сеть биосферных резерватов были включены "Чарынский" и "Жонгар-Алатауский" национальные парки", - говорится в сообщении.
Таким образом, список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов: Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель, Чарын и Жонгар-Алатау, а также один трансграничный биосферный резерват – Большой Алтай.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929834-1cd6b13b6c2f9479db2af7ed65c6afaa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...