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Казахстанские заповедники вошли в список ЮНЕСКО

Список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов.

Фото : Facebook25 июля 2018, 18:04

Два биосферных заповедника в Казахстане вошли во всемирную сеть биосферных резерватов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

"Сегодня решением Международного координационного совета МАБ ЮНЕСКО в Международную сеть биосферных резерватов были включены "Чарынский" и "Жонгар-Алатауский" национальные парки", - говорится в сообщении.

Таким образом, список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов: Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель, Чарын и Жонгар-Алатау, а также один трансграничный биосферный резерват – Большой Алтай.


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