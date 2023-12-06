Кыргызский женский головной убор элечек внесен в список ЮНЕСКО

Национальный женский головной убор элечек внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил постоянный представитель Кыргызской Республики при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Садык Шер-Нияз, решение об этом принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Мероприятие проходит с 4 по 9 декабря в городе Касане, Ботсвана.

"Этот список начался в 2003 году с регистрации поэтов-писателей в ЮНЕСКО как "Шедевры всего человечества" (совместно с Бексултаном Жакиевым). С тех пор прошло 20 лет", – поделился новостью Садык Шер-Нияз на своей странице Facebook.





Из 60 номинаций, представленных в этом году, номинация "Элечек, кыргызский женский головной убор: традиционные знания и обряды" входит в 18 номинаций, признанных международными экспертами лучшими и отлично подготовленными.

Работа по подготовке данной номинации велась Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, общественным фондом "Мин кыял", постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО, национальной комиссией Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО в течение последних 3-х лет и была представлена в Секретариат ЮНЕСКО в 2021 году.

Ранее стало известно, что в список ЮНЕСКО включили два элемента казахского культурного наследия.