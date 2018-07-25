Глава "Казахавтодор" объяснил покупку внедорожников по 27 миллионов

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники в 2018 году проводилось за счет собственных средств и амортизационных расходов организации.

Генеральный директор "Казахавтодор" Улан Алипов объяснил необходимость покупки дорогих внедорожников, сообщает zakon.kz.

В распространенном сообщении от ТОО «Казахавтодор» поясняется, что приобретение дорожно-эксплуатационной техники в 2018 году проводилось за счет собственных средств и амортизационных расходов организации

Среди них спецтранспорт для работы в тяжелых условиях (внедорожники) – 2 шт., дорожная служба на базе Газель – 7 шт., тракторы МТЗ – 8 шт., Спецавтотранспорт – 2 шт., автомашины пикап – 7 шт.

При этом, спецтранспорт для работы в тяжелых условиях марки Toyota Land Cruiser 200 в количестве 2 штук приобретен для регионов – Алматинского и Карагандинского областных филиалов.

"Данные области отличаются тяжелыми условиям проходимости дорог, климатом и природными стихийными ситуациями. На автодорогах страны в зимнее и весеннее время особенно ведется круглосуточное патрулирование работниками «Казахавтодор» для предотвращения чрезвычайных бедствий и подтоплений", - поясняют в руководстве ведомства.

Алматинская область отличается горной местностью, риском селевого потока и оползня. В этом году уже имел место сход оползня в большом объеме, когда были обрушены Кольсайские дороги.

В Карагандинской области наряду с другими регионами каждый год очень морозная зима, где в результате снежных бурь и образования снежного наката на проезжей части автодорог республиканского значения повышается риск возникновения аварий. В весенний период наблюдается неустойчивая погода, сопровождающая обильными осадками в виде дождя и снега, и образованием гололедных явлений на дорогах. Также весеннее время по стране беспокоит дорожные службы поднятием уровня воды рек, подтопления, разрушениями дорог и мостов, к которым спецтехники ТОО «Казахавтодор» должна добираться оперативно. В таких чрезвычайных ситуациях спецтранспорт для работы в тяжелых условиях дает возможность предотвратить стихийное бедствие и спасти жизни граждан.

"По характеристикам спецтранспорт марки Toyota Land Cruiser 200 намного опережает аналогичные машины по проходимости и манёвренности для работы в тяжелых условиях. К сожалению, альтернативы отечественной сборки типа Kia не показывают сравнимый уровень высокой проходимости и производительности, когда необходимы быстрый проезд до места, отбуксировка или иные подобные меры", - говорится в сообщении.

"Отметим, для областных филиалов с тяжелым условием дорог в весенне-зимний период приобретение аналогичных марок спецтехники производится не первый год. Также, отметим, через Комитет Автомобильных дорог МИР РК в предыдущие годы были переданы на пользование около 12 автотранспортных средств типа внедорожник более старых моделей. Приобретение и передача техники осуществляются согласно нормативу положенности транспортных средств, согласованным Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК".

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