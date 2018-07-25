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Продать новорожденного попытались в Алматинской области

В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения.

Фото : Pikabu25 июля 2018, 18:48

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области в результате специальной операции, проведенной силами работников Управления по борьбе с организованной преступностью и полицейских Карасайского района задержана группа лиц, организовавших продажу новорожденного ребёнка, сообщает zakon.kz.со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 135 ч. 2 УК РК (Торговля несовершеннолетними). В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения. В ведомстве дополнили, что в качестве подозреваемых лиц в материалах уголовного расследования фигурируют медицинские работники.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.


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