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Назначен пресс-секретарь премьер-министра РК

Им стала Зарина Нурланова.

Фото : primeminister.kz25 июля 2018, 20:41

Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Нурланова Зарина Нурлановна назначена на должность руководителя Пресс-службы Премьер-Министра РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Зарина Нурланова родилась в 1986 году в г. Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году — АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовой стаж:

Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.


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