В Калифорнии счастливчик сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

Победитель угадал все шесть выигрышных номеров и стал обладателем самого крупного джекпота за всю историю штата.

Житель Калифорнии, имя которого пока не установлено, выиграл в американскую лотерею Mega Millions 522 миллиона долларов, сообщает Life.ru.

Счастливый билет приобрели в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Джекпот, который достался его обладателю, стал пятым по величине в истории лотереи и первым в истории штата.

Все номера в билете совпали с выигрышными числами лотереи. Ещё восемь счастливчиков угадали по пять цифр и получат призы от одного до трёх миллионов долларов.

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