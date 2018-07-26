В Калифорнии счастливчик сорвал джекпот в полмиллиарда долларов
Победитель угадал все шесть выигрышных номеров и стал обладателем самого крупного джекпота за всю историю штата.
Фото : Yandex Zen - Яндекс26 июля 2018, 01:26
Житель Калифорнии, имя которого пока не установлено, выиграл в американскую лотерею Mega Millions 522 миллиона долларов, сообщает Life.ru.
Счастливый билет приобрели в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Джекпот, который достался его обладателю, стал пятым по величине в истории лотереи и первым в истории штата.
Все номера в билете совпали с выигрышными числами лотереи. Ещё восемь счастливчиков угадали по пять цифр и получат призы от одного до трёх миллионов долларов.
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