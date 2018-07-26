Тренер «Барыса» рассказал о роли Рыспаева

У него была пожизненная дисквалификация — ее сняли.

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал изменения в составе столичной команды перед стартом сезона, сообщает Sports.kz.

— Из прошлогоднего состава кто точно останется? Или какой процент игроков останется в команде в новом сезоне?

— В принципе, это только отсутствие легионеров, которые покинули клуб, за исключением Дица и Даллмэна. Ну, плюс еще Карлссон остался. Пушкарева не устроило предложение, которое ему сделал клуб. Находится еще Талгат Жайлауов на сборе, у него были определенные проблемы со здоровьем, он прошел реабилитацию, восстановился. В разговоре с ним он изъявил желание пройти сбор, а там уже принимать решение по дальнейшему. А так, в принципе, все молодые ребята, которые были в прошлом году, они сейчас находятся на сборе.

— В том числе и Дамир Рыспаев?

— В том числе и Дамир Рыспаев.

— Как вы намерены его использовать?

— Пока не могу сказать вам об этом.

— Но вы знаете о его бойцовских качествах?

— Я знаю о его бойцовских качествах, но здесь тоже надо понимать, что у него была пожизненная дисквалификация — ее сняли. Наверное, именно эти качества, которые вы имеете в виду, ему будет сложно проявить. Потому что любой рецидив повлечет за собой повторную [дисквалификацию]. А в игровых аспектах мы сейчас работаем. По тому, как Дамир работает, он хочет играть в команде. А с дальнейшим определимся в августе.



