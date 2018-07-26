Из-за немытых фруктов у девочки в мозге поселилась сотня глистов

Она набрала 20 килограммов и потеряла возможность ходить.

В мозге индийской девочки, которая ела немытые фрукты, поселилась сотня личинок глистов.

Восьмилетняя жительница Нью-Дели, имя которой родители предпочли скрыть, неожиданно начала страдать от невыносимых мигреней и эпилептических припадков. Девочку показали врачам, те заподозрили у нее кисту и прописали высокую дозу стероидов. Но лекарства сделали ребенку только хуже: ее боли не прошли, она набрала 20 килограммов и потеряла возможность ходить. Также у ребенка начались проблемы с дыханием.

Полгода спустя отчаявшиеся родители отвели ее к другому доктору. Снимок мозга показал, что ребенок страдает цистицеркозом головного мозга, то есть в ее голове находятся личинки свиного цепня. Врачи предполагают, что девочка заразилась ими либо из-за немытых фруктов и овощей, либо из-за недоваренной свинины. В кишечнике личинки внедрились в стенку кишки и через кровеносную систему добрались до мозга.

Ребенок пропил курс лекарств по уменьшению отека и уничтожению личинок. Вскоре девочка начала двигаться, сбросила лишний вес и снова пошла в школу.

Источник: Лента.ру

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