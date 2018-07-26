В Алматы задержали серийного автоугонщика

24-летний житель региона признался, что орудовал на территории Алматы и области.

В Алматы задержан серийный 24-летний автоугонщик. Парень подозревается в кражах на территории города и области, передает Zakon.kz.

"По факту угона автомобиля марки Mercedes-Benz в Жетысуском районе в начале текущего месяца зарегистрировано досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в первую очередь было установлено место нахождение подозреваемого, который в момент задержания управлял уже другой угнанной автомашиной, на этот раз марки "Фольксваген". У подозреваемого отсутствовали при себе какие-либо документы, и он отказывался называть свои анкетные данные. Однако после установления его личности, выяснилось, что он числится в розыске за совершение мошенничества на территории Алматинской области, и за это преступление в отношении него в качестве меры пресечения заочно был избран арест. Кроме того, в настоящее время оперативным и следственным путем установлена его причастность к угону автомобиля марки Mazda, произошедшей чуть меньше месяца назад в микрорайоне "Ожет" в Алатауском районе Алматы", - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Задержанный ранее судимый за кражу чужого имущества. На данный момент он водворен в изолятор временного содержания ДВД города Алматы. Проводятся следственные действия.

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