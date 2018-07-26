В Туркестанской области увеличился внешний товарооборот

Он составил 1 млрд 249 млн долларов.

Сегодня в МКТУ им.А.Яcави в Туркестане прошло совещание под председательством акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева. С докладом об итогах за первое полугодие выступил руководитель областного департамента госдоходов Алибек Тлегенов, сообщает пресс-служба акима области.

По его словам, работа с "теневой экономикой" дает хорошие результаты. За шесть месяцев текущего года план по бюджету выполнен на 103%, поступления составили 151 млрд. тенге. Внешний товарооборот области составил 1 млрд 249 млн долларов, что на 322 млн долларов или на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате работы, проведенной местной исполнительной властью и соответствующими органами, с начала года за счет выявленных дополнительных внутренних резервов в бюджет поступило 13,2 млрд. тенге.

Руководитель департамента А.Тлегенов конкретными фактами доказал, что если будет продолжена работа по выявлению дополнительных источников дохода, есть возможность расширить базу налогообложения. В частности, нужно контролировать, чтобы владельцы залов торжеств и торговых точек вовремя и регулярно платили налоги. К примеру, нарекания вызывает оплата налогов за залы торжеств "Алатау", "Султан" и другие. Владельцы крупных развлекательных учреждений тоже идут на уловки, чтобы обойти закон. В городах и районах необходимо вовремя передавать на баланс соответствующих коммунальных хозяйств новые объекты водо-, газоснабжения, тогда местный бюджет не будет недополучать налоги. Руководитель департамента подчеркнул, что работа по борьбе с нарушением законодательства будет продолжена.

Аким области Жансеит Туймебаев в своем выступлении отметил, что от своевременного поступления в бюджет налоговых и других платежей во многом зависит экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, улучшение благосостояния населения. Глава региона дал ряд поручений соотвествующим органам по своевременному сбору налогов, борьбе с "теневой экономикой".

- 80 процентов бюджета Туркестанской области поступает в виде дотацийі. Для уменьшения дотации м должны вовремя платить налоги. Предприниматели не должны скрывать доходы и согласно законодательству платить налоги. Например, от 190 гостиниц поступает всего 68 млн. тенге налогов, 436 предпринимателей скрывают налоги. Долги жителей области по налогам за авто составляют 1 млрд. тенге. Это заставляет задуматься. Руководитель департамента поднял много проблем. Необходимо их держать на контроле и эффективно работать над их решением, - сказал Жансеит Туймебаев.

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