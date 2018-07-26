Один из фигурантов по делу Храпуновых: Нет ни работы, ни здоровья

Яков Заяц рассказал, что в 2008 году он попал в аварию.

Экс-замакима Яков Заяц во время предварительных слушаний рассказал, что в 2008 году он попал в аварию, передаёт корреспондент BNews.kz.

После чего подсудимые предоставили суду биографическую справку о себе. Так бывший заместитель акима Алматы Яков Заяц рассказал, что до 2008 года работал в акимате г. Алматы.

"Не судим, до 2008 года работал в акимате Алматы. В 2008 году попал в аварию, с тех пор нет ни работы, ни здоровья. Получил инвалидность", - сказал Яков Заяц на суде.

Отметим, Заяц Яков Игнатьевич, 1947 года рождения, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Также ранее был объявлен перерыв в связи отсутствием адвоката одного из подсудимых – Абдул-Газиза Мукашева. Позже защита подсудимому была предоставлена.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось предварительное слушание по делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, их родственника Айяра Ильясова, а также других девяти лиц. Суд над ними будет проходить без участия бывшего акима Алматы и его супруги, которые в данный момент находятся в Швейцарии.

Подсудимые обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

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