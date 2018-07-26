Нуржан Нурланов: "Программа "Нұрлы жер" реализуется эффективно"

По итогам первого полугодия достигнуты все основные плановые индикаторы.

О ключевых результатах реализации программы жилищного строительства "Нұрлы жер" в первом полугодии 2018 года в интервью Zakon.kz рассказал Управляющий директор - член Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нуржан Нурланов.

Нуржан Нурланович, программа жилищного строительства "Нұрлы жер" находится в стадии активной реализации. Какую работу в этом направлении провел холдинг "Байтерек" в 2018 году?

- В первую очередь, необходимо отметить, что холдинг "Байтерек" играет системную роль и является единым оператором в реализации Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер". Мы реализуем все основные направления программы: стимулирование строительства частными застройщиками, строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений, завершение строительства жилья в рамках ранее принятых программ и поддержка долевого жилищного строительства. Благодаря слаженной работе холдинга и государственных органов программа эффективно реализуется. По итогам первого полугодия мы достигли всех основных плановых индикаторов.

Так, в рамках программы "Нұрлы жер" холдинг, начиная с 2017 года, полностью перешел на рыночные механизмы от прямого финансирования строительства жилья на финансирование исключительно путем выкупа облигаций местных исполнительных органов.

Все финансовые средства, а также функции по отбору проектов, определению застройщиков, освоению и мониторингу хода строительства переданы местным исполнительным органам. Данный механизм позволяет перенаправлять средства по "револьверному" принципу каждые два года и повторно выделять деньги от реализации жилья на новое строительство без дополнительного выделения ресурсов. За счет этого местными исполнительными органами ежегодно строится 15 тыс. квартир.

Дочерняя организация холдинга - Жилстройсбербанк (ЖССБК), в свою очередь, стимулирует спрос населения и реализацию построенного жилья для своих вкладчиков путем предоставления льготных жилищных займов. Так, за первое полугодие текущего года населению было выдано 25,7 тыс. займов на общую сумму 176 млрд тенге. При этом по программе "Нұрлы жер" ЖССБК осуществляет кредитование своих вкладчиков, в том числе очередников акиматов, по сниженным процентным ставкам и фиксированным ценам. В Астане, Алматы, Атырау и Актау эта сумма составляет до 180 тыс. тенге за один квадратный метр, в остальных регионах - до 140 тыс. тенге.

Кроме того, для дальнейшего стимулирования системы жилищных строительных сбережений оптимизированы и снижены требования по бизнес-процессам со стороны ЖССБК, что позволило увеличить в 2,5 раза количество ежедневно заключаемых договоров - с 1 тыс. до 2,5 тыс. вкладов. Данные меры позволили обеспечить ежегодный прирост новых вкладчиков на 35% в систему жилстройсбережений.

С 1 августа 2017 года запущена единая тарифная программа "Баспана", которая объединила все ранее действовавшие тарифные программы. Сейчас клиент сам решает, сколько лет он будет копить, под какой процент он хочет получить жилищный заем в зависимости от финансовых возможностей.

Также запущен Интернет-портал недвижимости baspana.kz, который объединил на своей платформе всех клиентов Жилстройсбербанка, строительные компании и государственные органы. Теперь казахстанцы удаленно могут получить онлайн-консультацию по условиям программы "Нұрлы жер", информацию о готовых и строящихся объектах, стоимости квадратного метра и продуктах банка. На портале уже зарегистрировано более 96 тыс. пользователей, размещено 247 объектов по программе "Нұрлы жер". Всего через онлайн-площадку было подано более тридцати тысяч заявлений на участие в пуле покупателей жилья, реализовано 9 564 квартиры. На реализации находится еще около 17,9 тыс. квартир.

Активно развивается система онлайн-банкинга, в которой уже зарегистрировалось более 400 тыс. пользователей. Эта система позволяет отслеживать свои накопления и проверять размер начисленного вознаграждения, следить за своим оценочным показателем, пополнять депозит и погашать кредит за несколько минут.

25 мая текущего года на платформе интернет-банкинга Жилстройсбербанка была запущена еще одна полезная услуга - онлайн-уступка, которая позволяет вкладчикам продавать и покупать депозиты в онлайн-режиме. С начало работы онлайн-уступки Жилстройсбербанк реализовал 520 депозитов на сумму 1 млрд. 25 млн тенге.

Благодаря программе "Нұрлы жер" удалось запустить новое направление - кредитование индивидуального жилищного строительства. Каковы условия этого вида кредитования и насколько активно наши граждане используют данный инструмент?

- Эта сфера финансовой поддержки планомерно развивается. На сегодня благодаря кредитованию ЖССБК введен в эксплуатацию 231 коттедж общей площадью порядка 26,5 тыс. кв. м. До конца года планируется построить еще 548 домов.

Что касается процедуры, то на индивидуальные дома могут претендовать те граждане, которые стоят в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в местных исполнительных органах. Важно учесть, что землю от государства претендент получит бесплатно тогда, когда подойдет его очередь, но за построенный на ней дом необходимо заплатить определенную сумму. Сделать это можно за счет собственных средств либо взять льготный заем в Жилстройсбербанке или банке второго уровня.

По условиям программы "Нұрлы жер" стоимость строительства одного квадратного метра жилья не должна превышать 120 тыс. тенге. Доступная цена обеспечивается за счет привлечения домостроительных комбинатов и использования казахстанских материалов.

Все расходы по строительству берет на себя застройщик, он возводит определенное количество индивидуальных домов в едином архитектурном стиле. Например, дом площадью 80 кв. м. будет стоить 10 млн тенге. Если изначально очередник - участник программы решает покупать данное жилье через Жилстройсбербанк, он должен накопить на счете в ЖССБК или внести единовременно 20% от этой суммы, то есть 2 млн тенге. Это и будет первоначальный взнос. На погашение оставшейся суммы Жилстройсбербанк выдает льготный заем на 13 лет. Предварительный жилищный заем (5% годовых) нужно будет выплачивать пять лет по 96 тыс. тенге, жилищный заем (4,5% годовых) - 8 лет. Ежемесячный платеж по нему составит 62 тыс. тенге. Кредит можно полностью погасить в любой момент, как только появится такая возможность - ограничений здесь нет.

В текущем году начали действовать поправки в законодательство, которые позволили военослужащим осуществлять накопления в ЖССБК и получать льготную ипотеку. Как повлияло это нововведение на ситуацию с обеспечением жилья солдат и офицеров?

- Действительно, для военнослужащих, открывающих сберегательные счета для накоплений, ЖССБК разработал продукт, предусматривающий льготные условия кредитования.

Так, предварительные займы на выкуп жилья на первичном рынке осуществляются по ставке 6% годовых при накоплении на счете не менее 20% и по ставке 7% при накоплении на счете не менее 5%.

Предварительные займы на выкуп жилья на вторичном рынке реализуются по ставке 8% годовых при накоплении на счете не менее 20%

Предварительные займы на рефинансирование займа, полученного ранее военнослужащим в банке второго уровня, будет осуществляться по ставке 8% годовых без первоначально взноса.

По итогам первого полугодия получатели жилищных выплат открыли в банке свыше 66 тыс. специальных счетов. Отбор получателей жилищных выплат на льготное кредитование осуществляется на конкурсной основе на специальном подсайте портала baspana.kz.

Какие принципы защиты дольщиков действуют сегодня в рамках программы "Нұрлы жер"?

- Во-первых, гарантированием жилищного строительства занимается наша дочерняя компания - АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" (ФГЖС).

Застройщики, которые хотят в период строительства привлекать средства дольщиков, подают заявку в ФГЖС. Фонд, в свою очередь, оценивает надежность компании, ее финансовую стабильность, учитывает прошлые проекты и дает гарантию, которая подразумевает обеспечение завершения строительства. То есть, если наступает гарантийный случай (несоблюдение сроков строительства, выявление нецелевого использования средств, банкротства застройщика), фонд становится управляющим по проекту и обеспечивает дофинансирование строительства жилого дома. Иными словами, интересы и права дольщиков защищены государством в полной мере.

Во-вторых, если строительная компания получила гарантию ФГЖС, эта информация будет выложена на сайте фонда www.hgf.kz. Если такой гарантии нет, то у застройщика должно быть разрешение акимата на привлечение средств дольщиков. Для того, чтобы избежать возможных рисков, гражданам необходимо уточнить информацию о застройщике в местном исполнительном органе. Если застройщик не показывает гарантию ФГЖС, а акимат заявляет, что по данному объекту не выдано разрешение, деньги в проект вкладывать нецелесообразно.

В-третьих, договор о долевом участии в жилищном строительстве утвержден законом, иные формы договоров при долевом участии запрещены. Если договор соответствует типовой форме, то он должен в обязательном порядке регистрироваться в местном исполнительном органе. Компания, в которой приобретается квартира, обязана выдать документ, подтверждающий, что договор зарегистрирован на ваше имя, тем самым исключая риск двойной продажи квартир.

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