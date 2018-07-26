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Алматинцы осудили "зачистку" города от уличных музыкантов

По мнению горожан, они не представляют никакой опасности для Алматы, более того, улицы без них теряют свой колорит.

Фото : кадр из видео26 июля 2018, 11:23

Алматинцы в социальных сетях выразили негодование насчет решения полицейских штрафовать уличных музыкантов, передает Zakon.kz. Общественность уверена, что музыканты, большую часть из которых составляют студенты, не представляют никакой опасности, а наоборот - являются колоритным украшением города.

"На главной пешеходной улице города становится тихо. Бойцы национальной гвардии защищают горожан от простых музыкантов. Уличных музыкантов полиция забирает с ул. Панфилова якобы за попрошайничество. Как объяснил сейчас полицейский, петь можно, а расстилать чехол от гитары с целью заработка, - уже нельзя. Задержан молодой человек в возрасте 18 лет. Ему придётся заплатить штраф за административное правонарушение. Такие же штрафы, как выяснилось, предъявляются также хозяевам лошадей и пони. Наводят так называемый порядок на главной улице с оркестром", - написала на своей странице в Facebook Айгуль Бейсенова.

В комментариях мнения читателей было выражено также единодушно, люди осудили подобную "чистку" улиц от нарушителей закона.


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