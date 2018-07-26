В Алматинской области пропала семья
Глава семьи подал заявление о пропаже в Талгарский РОВД.
Фото : kp.kz26 июля 2018, 12:41
Житель Алматинской области разыскивает свою жену и двоих детей, сообщает Zakon.kz.
По словам жителя села Туздыбастау, его жена с двумя детьми вышла из дома 24 июля около 15:00 и с тех пор не вернулась.
"Родным звонил и ездил к ним, никто не знает, где она. Я был на работе, когда узнал эту весть. Подал заявление в Талгарский РОВД, заявление приняли", - рассказал он.
Мужчина утверждает, что в семье все было хорошо и никаких серьезных ссор не было.
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