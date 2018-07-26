Беременную женщину при стирке ковров унесло течением в Алматинской области

Поиски идут третьи сутки.

Течением воды Большого алматинского канала возле Иссыка унесло беременную женщину. Уже третьи сутки не могут найти ее тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов родственников пропавшей, Асия Мусаевая поехала с супругом на БАК стирать ковры. Во время чего упала в канал с водой.

«Моя сестра, 1986 года рождения, пропала, трое суток прошло. Ни ее, ни тела не нашли. Она должна была вчера приехать ко мне, чтобы постирать ковры, но почему-то в тот день решила с мужем направиться на БАК и постирать там. Как рассказывает зять, она поскользнулась и упала в воду. Муж прыгнул за ней в канал, но не смог до нее доплыть, хотя плавает очень хорошо. Там течение очень сильное, тонущую накрыло волной и больше он ее не видел. Прохожий пытался помочь, кидал в воду пластиковые бутылки, но она не смогла ухватиться. Машины проезжали, но никто не остановился им помочь», - рассказала сестра пропавшей Шахерезада Маратова.

По ее словам, у Асии остались двое детей. И женщина находилась в положении на третьего ребенка.

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