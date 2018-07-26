Как изменится работа управления архитектуры и градостроительства в Алматы
Одной из важнейших задач для города Алматы является – обеспечение доступности, надежности и устойчивости функционирования инженерной инфраструктуры города.
О предстоящих задачах и изменениях в работе ведомства, рассказал на площадке Региональной службе коммуникации города Алматы заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахметжанов, передает Zakon.kz.
«Одной из важнейших задач для города Алматы является – обеспечение доступности, надежности и устойчивости функционирования инженерной инфраструктуры города. Что в свою очередь требуют более четкого их регулирования при модернизации, расширении строительстве без ущерба как безопасности населения так и использования территорий», - сказал он, заметив, что строительство, обслуживание и эксплуатация сетей, к сожалению, не обходится без проведения раскопок на городских территориях, включая планово-предупредительные и аварийные работы.
По его словам, формирование электронных дежурных схем инженерных коммуникаций позволит:
- детализировать и уточнять отраслевые схемы инженерных инфраструктур с привязкой к конкретной территории;
- устанавливать границы коридоров инженерных сетей с целью выноса существующих инженерных коммуникаций за пределы дорожного полотна с возможным их перспективным развитием и ремонта без затруднения движения транспорта, нарушения асфальтового покрытия, сокращения дополнительных затрат;
- решать задачи по анализу и прогнозированию развития инфраструктуры инженерных коммуникаций;
− обеспечить сохранность инженерных сетей и подземных сооружений на территории города при производстве земляных работ, связанных со строительством и реконструкцией зданий, инженерных сетей и проведением благоустройства, при устранении аварий и пр.;
− координировать производство земляных работ по разным проектам на одной и той же и смежных территориях города;
- сократить бумажный документооборот и упростить разрешительную процедуру;
- применять меры по внедрению передовых технологий по строительству и т.д.
Вместе с этим в 2018 году работы по направлениям будут продолжены.
В частности, управлением архитектуры и градостроительства будут решаться следующие задачи:
- создать и наладить работу единого Геоинформационного ситуационного центра города Алматы. Как единая точка доступа для всех сервисов обеспечения жизнедеятельности города Алматы
- провести инвентаризацию и размещение всех инженерных сетей на всех имеющихся информационных системах города на предмет их точности расположения, а так же обеспечить мониторинг за наличием мощностей, ТУ на территории города.
- создать портал Генерального плана города Алматы – публикация ПДП;
- развитие Smart City;
- уменьшение времени на обработку онлайн запросов от населения, бизнеса и государственных органов.
- организация взаимодействия на уровне М2М – машина-к-машине, для исключения взаимодействия между людьми;
- повышение в рейтинге Doing Business за счет уменьшения прямых личных контактов между заявителями и чиновниками;
- мониторинг и контроль ремонтов объектов городской инфраструктуры на уровне компетенции пространственных данных и геоинформационного центра города Алматы.
- увеличение числа онлайн транзакционных государственных услуг, за счет вовлечения государственных органов в работу Геоинформационного центра города Алматы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!