Очевидцы сообщили о взрыве возле посольства США в Пекине
По информации агентства Reuters, полиция задержала женщину после попытки самосожжения рядом с американским диппредставительством
Фото : © REUTERS/ Thomas Peter26 июля 2018, 12:51
Очевидцы сообщили в четверг о взрыве, прогремевшем возле здания посольства США в Пекине. Об этом проинформировало агентство ТАСС.
По его информации, на фотографиях, которые размещают очевидцы ЧП в Twitter, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.
Вместе с тем, как сообщило агентство Reuters, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) 26 июля 2018 г.
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