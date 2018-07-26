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Очевидцы сообщили о взрыве возле посольства США в Пекине

По информации агентства Reuters, полиция задержала женщину после попытки самосожжения рядом с американским диппредставительством

Фото : © REUTERS/ Thomas Peter26 июля 2018, 12:51

Очевидцы сообщили в четверг о взрыве, прогремевшем возле здания посольства США в Пекине. Об этом проинформировало агентство ТАСС.

По его информации, на фотографиях, которые размещают очевидцы ЧП в Twitter, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

Вместе с тем, как сообщило агентство Reuters, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.


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