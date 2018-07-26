На авторынке у продавца изъяли пятнадцать ворованных зеркал
Полицейские Алматы провели рейд.
Фото : bnews.kz26 июля 2018, 12:55
На рынке Car City во время рейда задержали продавца, у которого было в наличии 15 ворованных автозеркал. Об этом заявила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, передает Bnews.kz.
"Молодой мужчина, житель Алматинской области. Ранее не привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в ДВД о сбытчике ворованных автозеркал.
Также на территории авторынка "Жибек жолы" задержаны 4 лица, находившихся в розыске по Казахстану по линии криминальной полиции, 20 нелегалов из Узбекистана, наркоделец, употреблявший наркотические средства. Рынок "Жибек жолы" проверяли 500 человек. Участвовали кинологи.
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