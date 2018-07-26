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Петь и танцевать запретили на набережной Астаны

Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.

Фото : welcometoastana.kz26 июля 2018, 13:33

Коллективное исполнение песен и танцев запретили на набережной в Астане, передает Zakon.kz.

Большой знак появился на ограждении набережной реки Есиль. Согласно информации на табличке запрещается несанкционированная торговля и игра на музыкальных инструментах, исполнение коллективных танцев и песен.

"Правильно, администрация! Угрозы везде! Особенно опасные - в коллективных песнях и танцах!" - написала пользователь Facebook Диана Окремова.

Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.


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