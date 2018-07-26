Петь и танцевать запретили на набережной Астаны
Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.
Фото : welcometoastana.kz26 июля 2018, 13:33
Коллективное исполнение песен и танцев запретили на набережной в Астане, передает Zakon.kz.
Большой знак появился на ограждении набережной реки Есиль. Согласно информации на табличке запрещается несанкционированная торговля и игра на музыкальных инструментах, исполнение коллективных танцев и песен.
"Правильно, администрация! Угрозы везде! Особенно опасные - в коллективных песнях и танцах!" - написала пользователь Facebook Диана Окремова.
Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.
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