Петь и танцевать запретили на набережной Астаны

Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.

Коллективное исполнение песен и танцев запретили на набережной в Астане, передает Zakon.kz.

Большой знак появился на ограждении набережной реки Есиль. Согласно информации на табличке запрещается несанкционированная торговля и игра на музыкальных инструментах, исполнение коллективных танцев и песен.

"Правильно, администрация! Угрозы везде! Особенно опасные - в коллективных песнях и танцах!" - написала пользователь Facebook Диана Окремова.

Культурно-развлекательные мероприятия, как следует из информации, предусмотрены на Арбате.

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