#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Культура и шоу-бизнес

Земфира передумала петь в Конаеве

Земфира, певица, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 09:52 Фото: Facebook/Zemfira
Концерт популярной рок-певицы Земфиры в развлекательном центре ASP Arena на побережье Капшагайского водохранилища отменили. Но фанатам не стоит огорчаться. Они смогут услышать любимые хиты, такие как "Ариведерчи", "Искала", "Прости меня, моя любовь", уже в Алматы, сообщает Zakon.kz.

О переносе концерта из одного города в другой композитор рассказала на своей странице в Instagram. Дата остается той же – 6 июля 2025 года.

"Новая площадка. 6 июля 2025 – Алматы, стадион "Хан-Тенгри", район Есентай", – написала Земфира 2 июня.

Также сказано, что специальным гостем станет J. Bernardt (BE).

"Все ранее приобретенные билеты на концерт на другой площадке остаются действительными", – добавила автор песен.

В дополнении есть небольшая заметка о том, что организатор не гарантирует подлинность билетов, приобретенных на неофициальных сайтах.

Если некоторые фанаты остались огорчены, то другие выразили радость. Можно встретить и просьбы о проведении концертов в Астане и Темиртау.

  • Как жаль, что концерт будет не в Конаеве. Там же так здорово. Воздух, "море", песок, небо невероятное, атмосфера. Концерты летом в Алматы должны быть не в Алматы, а только там.
  • Жаль, не попадаю на концерт.
  • Супер! Как знала, не бронировала в Конаеве.
  • Это последнее изменение места проведения? Гостиницу в Конаеве можно отменять?

Анонс музыкального вечера был объявлен 16 апреля.

Прошлый долгожданный концерт Земфиры состоялся в Алматы 18 августа 2023 года. До этого певица не приезжала в Казахстан 11 лет. Правда, мероприятие закончилось скандалом: звезда заявила, что ей не понравилась организация гастролей. Также в своем посте она написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Впрочем, позже любимица публики извинилась перед казахстанцами и объяснила свой поступок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский
Культура и шоу-бизнес
09:42, Сегодня
Скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский
Известный телеведущий раскритиковал Гогунского за слова о женщинах
Культура и шоу-бизнес
07:54, Сегодня
Известный телеведущий раскритиковал Гогунского за слова о женщинах
Баян Алагузова показала лица маленьких дочек от суррогатной матери
Культура и шоу-бизнес
00:36, 03 июня 2025
Баян Алагузова показала лица маленьких дочек от суррогатной матери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: