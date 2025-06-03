Земфира передумала петь в Конаеве
О переносе концерта из одного города в другой композитор рассказала на своей странице в Instagram. Дата остается той же – 6 июля 2025 года.
"Новая площадка. 6 июля 2025 – Алматы, стадион "Хан-Тенгри", район Есентай", – написала Земфира 2 июня.
Также сказано, что специальным гостем станет J. Bernardt (BE).
"Все ранее приобретенные билеты на концерт на другой площадке остаются действительными", – добавила автор песен.
В дополнении есть небольшая заметка о том, что организатор не гарантирует подлинность билетов, приобретенных на неофициальных сайтах.
Если некоторые фанаты остались огорчены, то другие выразили радость. Можно встретить и просьбы о проведении концертов в Астане и Темиртау.
- Как жаль, что концерт будет не в Конаеве. Там же так здорово. Воздух, "море", песок, небо невероятное, атмосфера. Концерты летом в Алматы должны быть не в Алматы, а только там.
- Жаль, не попадаю на концерт.
- Супер! Как знала, не бронировала в Конаеве.
- Это последнее изменение места проведения? Гостиницу в Конаеве можно отменять?
Анонс музыкального вечера был объявлен 16 апреля.
Прошлый долгожданный концерт Земфиры состоялся в Алматы 18 августа 2023 года. До этого певица не приезжала в Казахстан 11 лет. Правда, мероприятие закончилось скандалом: звезда заявила, что ей не понравилась организация гастролей. Также в своем посте она написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Впрочем, позже любимица публики извинилась перед казахстанцами и объяснила свой поступок.