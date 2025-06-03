Земфира передумала петь в Конаеве

Концерт популярной рок-певицы Земфиры в развлекательном центре ASP Arena на побережье Капшагайского водохранилища отменили. Но фанатам не стоит огорчаться. Они смогут услышать любимые хиты, такие как "Ариведерчи", "Искала", "Прости меня, моя любовь", уже в Алматы, сообщает Zakon.kz.

О переносе концерта из одного города в другой композитор рассказала на своей странице в Instagram. Дата остается той же – 6 июля 2025 года.

"Новая площадка. 6 июля 2025 – Алматы, стадион "Хан-Тенгри", район Есентай", – написала Земфира 2 июня.

Также сказано, что специальным гостем станет J. Bernardt (BE).

"Все ранее приобретенные билеты на концерт на другой площадке остаются действительными", – добавила автор песен.

В дополнении есть небольшая заметка о том, что организатор не гарантирует подлинность билетов, приобретенных на неофициальных сайтах.

Если некоторые фанаты остались огорчены, то другие выразили радость. Можно встретить и просьбы о проведении концертов в Астане и Темиртау.

Как жаль, что концерт будет не в Конаеве. Там же так здорово. Воздух, "море", песок, небо невероятное, атмосфера. Концерты летом в Алматы должны быть не в Алматы, а только там.

Жаль, не попадаю на концерт.

Супер! Как знала, не бронировала в Конаеве.

Это последнее изменение места проведения? Гостиницу в Конаеве можно отменять?

Анонс музыкального вечера был объявлен 16 апреля.

Прошлый долгожданный концерт Земфиры состоялся в Алматы 18 августа 2023 года. До этого певица не приезжала в Казахстан 11 лет. Правда, мероприятие закончилось скандалом: звезда заявила, что ей не понравилась организация гастролей. Также в своем посте она написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Впрочем, позже любимица публики извинилась перед казахстанцами и объяснила свой поступок.