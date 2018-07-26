Номерные знаки с 17-м регионом начали выдавать в Шымкенте

Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом "13".

В спеццоне города Шымкент стали выдавать номерные знаки с 17-м регионом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан" по области.

Одной из первых обладателей номерного знака с цифрой «17» стала Әлия Оңалбек, жительница Шымкента. Сегодня она оформила свой автомобиль в специализированном ЦОНе.

Как известно, недавно Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей города Шымкент номерные знаки будут выпускаться с цифрой "17". Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом "13". Отметим, что стандарт оказания государственной услуги

"Регистрация транспортного средства" для всех регионов, включая Шымкент, остаётся прежним.

К слову, жителей Туркестанской области ежедневно обслуживают 25 фронт-офисов госкорпорации, включая 8 отделов ЦОН в городе Шымкент. Один из них – специализированный ЦОН, который оказывает государственные услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Также в здании спецЦОНа, при необходимости, можно пройти медосмотр для получения водительского удостоверения и получить справки от нарколога и психиатра. Кроме того, зарегистрировать транспорт автолюбители области могут и в секторах спецЦОН города Туркестан и Сайрамского района.

В спецЦОНе Шымкента с начала года выдано более 25 тысяч водительских удостоверений и зарегистрировано более 130 тысяч автомобилей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!