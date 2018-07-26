В Астане полицейские поймали подозреваемого в ограблении АЗС

Сегодня стражи порядка ищут второго участника преступления.

Полицейские Астаны по "горячим следам" раскрыли кражу в одном из АЗС по улице Богенбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Утром 26 июля в Астане двое преступников запрыгнули в окно кассы одной из АЗС, вытащив наличность.

"Полицейскими по "горячим следам" задержан один из подозреваемых, личность второго подозреваемого установлена. В данное время необходимые мероприятия по его задержанию", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие и при наличии какой-либо информации о местонахождении данного человека сообщить в УВД района Сарыарка города (улица Ақбұғы, 2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 38-28-08 или "102".

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