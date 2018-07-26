Как изменится движение на новых односторонних улицах Алматы

Нововведения позволят разгрузить центр Алматы от пробок.

На некоторых улицах в центральной части Алматы заработала новая схема организации дорожного движения. Уже стали односторонними улицы Жамбыла и Богенбай батыра. До 5 августа к ним добавятся Макатаева, Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра. Об этом сообщили в акимате города, передает Zakon.kz.

Отмечается, что нововведения позволят разгрузить центр Алматы от пробок, сократят количество ДТП и повысят безопасность пешеходов.

"Алматы уже имеет позитивный опыт внедрения одностороннего движения - несколько лет транспорт ездит в одну сторону по улицам Наурызбай батыра и Желтоксан, а с недавних пор – по Курмангазы и Шевченко. После того, как Курмангазы стала односторонней, количество ДТП на ней снизилось на 41%. На «новой» Шевченко число автомобильных аварий уменьшилось почти в 4 раза. При этом средняя скорость движения там выросла на 6-8 километров в час, хотя формально порог скорости на Шевченко был снижен", - сообщили в акимате.

Преимущества одностороннего движения:

- уменьшение конфликтных точек на дорогах;

- снижение аварийности;

- улучшение маневренности авто;

Помимо этого, пассажиров общественного транспорта ожидают свои плюсы. Приоритет движения общественного транспорта за счет выделенных полос поможет алматинцам быстрее перемещаться по городу. Реверсивное движение для автобусов и троллейбусов сохранит привычные маршруты и запустит новые.

"Нас ждут и другие новшества: на новых "односторонках" максимальная разрешенная скорость составит 40 км/ч. Это решение сделает их более безопасными, и, как ни странно, увеличит скорость потока. Сейчас средняя скорость движения транспорта из-за заторов и плотного трафика в городе не превышает 30 км/ч. Наибольшая загруженность наблюдается утром и вечером, когда люди едут на работу, а потом возвращаются домой. Односторонние улицы как раз и распределят существующие транспортные потоки. Это значит, что большинство автомобилистов почти не заметят перемен, а пешеходы, наоборот, ощутят повышение безопасности. По статистике, более 80% людей, попавших под колеса автомобиля на скорости 40 км/ч - выживают, а вот при 60 км/ч шанс есть только у каждого третьего", - проинформировали в акимате.

Подчеркивается, что подобные изменения в свое время произошли во многих мегаполисах мира. Изучив эти примеры, акимат Алматы адаптировал международный опыт с учетом нашей специфики. В Барселоне, Франкфурте, Милане, Женеве и Праге давно действует сеть односторонних улиц в центральных районах городов. Скоростной режим в этих мегаполисах также невысокий. В некоторых городах есть множество участков с ограничением скорости 30 и 25 км/ч.

Исследования, проведенные в США (Parsonson, Nehmad og Rosenbaum, 1982) показали, что одностороннее движение увеличивает транспортный поток на 10-30% и приводит к повышению средней скорости. Кроме того, по данным исследователей (Bruce, Parsonson, Nehmad og Rosenbaum, 1982) время поездок сокращается на 20-60% за счет уменьшения количества заторов на дорогах.

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