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Девочка погибла от удара током, спасая собаку

В ДВД не комментируют ситуацию.

Фото : otyrar.kz26 июля 2018, 15:52

В Шымкенте от удара током погибла 14-летняя Валерия Носикова. По словам родителей и соседей, девочка выгуливала собаку, которая залезла в канал с водой, где был подключен электрический водяной насос, передает otyrar.tv.

По мнению родителей, именно он и стал причиной смерти их ребенка. Как стало известно, собаку ударило током. Валерия, пытаясь спасти своего четвероногого друга, погибла на месте. Стало известно, что сразу после трагедии хозяева насоса аппарат не убрали, только узнав, что сегодня приезжают журналисты, агрегат спешно убрали с места трагического происшествия.

"Она гуляла тут с собакой, и ударило ее током. В мирное время. А теперь как выяснилось, причина смерти — халатность и несчастный случай. Как такое может быть? Полицейские тело нам вернули и все, прошло уже 10 дней, никто к нам не пришел и не проясняет ситуацию. А хозяева насоса нам предлагали помощь, а зачем она нам? Вот взять и среди бела дня потерять дочь. Это врагу не пожелаешь", рассказала мама Ирина Коваленко.

В ДВД пока никаких комментариев по этому делу не дали.


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