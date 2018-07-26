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Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в первой половине 2019 года

Поклонники популярного телевизионного шоу могут ликовать. До премьеры осталось не так уж много времени.

Фото : media26 июля 2018, 16:30

Один из руководителей канала НВО Кейси Блойс заявил, что восьмой (он же последний) сезон сериала "Игра престолов" начнётся в первой половине 2019 года. Точной даты премьеры он не назвал, так что ждать финала стоит не позднее конца июня.

Скорее всего, показ начнётся весной. Также Блойс не назвал подробностей о восьмом сезоне — помимо того, что шоу будет отличным. Вместе с этим он заявил, что HBO надеется начать съёмки спин-оффа "Игры престолов" в начале 2019 года.

Сейчас студия ищет режиссёра для пилотной серии, сценарий к которой написала Джейн Голден. Также, по словам Блойса, в настоящий момент HBO планирует создать только одно ответвление знаменитой франшизы.


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