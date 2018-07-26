Spice Girls рассказали о своём воссоединении

По словам одной из исполнительниц, члены коллектива общаются друг с другом как сёстры.

Известная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур в 2018 году. Об этом рассказала одна из участниц коллектива Мел Би (Мелани Браун), сообщает Reuters.

— Мы как сёстры, мы вместе прошли удивительный и блистательный путь, и мы возвращаемся, — поделилась Мел Би в ходе ток-шоу Loose Women.

По словам исполнительницы, из всех бывших солисток только Виктория Бекхэм выступила против воссоединения группы.

— Да, с ней непросто. Но мы её затащим, — заявила Мелани Браун.

Напомним, в феврале этого года стало известно о грядущем воссоединении коллектива Spice Girls. Бекхэм тогда сказала, что ни она, ни другие участницы группы в тур не собираются.

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